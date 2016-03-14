Инвалидам до 30 лет выделят почти шесть тысяч путевок в Крым

Фото: ТАСС/Борис Трепетов

Власти Москвы выделят почти шесть тысяч путевок в Крым инвалидам в возрасте до 30 лет, сообщил журналистам глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

По его словам, с апреля по октябрь молодые люди и дети с ограниченными возможностями с сопровождением взрослых смогут посетить курорты Крыма для реабилитации. Все базы в Крыму одобрены и специалистами, и родителями, передает Агентство "Москва".

Путевки в Крым в этом году также получат ветераны Великой Отечественной войны – на курортах отдохнут 3,5 тысячи ветеранов. Первая партия отдыхающих уже отбыла на отдых.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2016 году россияне поедут в Краснодарский край и на Кавказ. После приостановки авиасообщения с Турцией и Египтом самыми популярными направлениями, по прогнозам экспертов, станут курорты Краснодарского края, Грузии, Азербайджана и Армении. Уже в 2015 году спрос на эти направления заметно вырос особенно за счет Грузии.