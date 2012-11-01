Арендные льготы получают не те бизнесмены, которые их заслуживают

Фото: ИТАР-ТАСС

Примерно 90 процентов московских предпринимателей, которым разрешено арендовать помещения по сниженной цене, на самом деле не имеют право на эти льготы.

Такие данные были получены на основе выборочных проверок столичного департамента имущества и московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Всего в Москве малых и средних предпринимателей и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица около 400 тысяч. Льготы касались примерно 12 тысяч, - рассказал в интервью "Москве 24" заместитель мэра по экономической политике Андрей Шаронов. - При этом порядка 90 процентов <из этих 12 тысяч> либо невозможно, либо сложно отнести к малым предпринимателям".

По этой причине с 1 января 2013 года власти отменяют льготы по аренде муниципальной недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса. По мнению властей, это позволит уменьшить недобросовестную конкуренцию и махинации с арендой помещений.

"Какие-то клиники арендуют помещения у частных владельцев и платят рыночную стоимость. Аналогичные клиники арендуют эти помещения у города и платят другой, другую арендную плату. Мы хотим выровнять эти условия", - подчеркнул заммэра.

"Мы в принципе в отдельных случаях готовы рассматривать вопрос адресных целевых субсидий, если речь идет о какой-то некоммерческой организации, - отметил Шаронов. - Но бизнес должен получать эти помещения по нормальной льготной, по нормальной нельготированной рыночной ставке".