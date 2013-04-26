Форма поиска по сайту

26 апреля 2013, 12:52

Экономика

Флигель усадьбы Шубиных сдадут по рублю за метр

Фото: ИТАР-ТАСС

После включения северного флигеля городской усадьбы Шубиных в список объектов культурного наследия его могут сдать по программе льготной аренды - 1 рубль за квадратный метр при условии реставрации за счет инвестора. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский.

"Объект находится в тяжелом состоянии", - отметил Кибовский.

Усадьба Шубиных располагается на Малой Дмитровке. Здание относится к XIX-XX векам и представляет собой дом с деревянным вторым этажом и широким пятиоконным мезонином с флигелями. В 1833-1834 годах здесь жил декабрист Михаил Орлов, в гостях у которого бывали Александр Пушкин и Евгений Баратынский, сообщает РИА Новости.

В 1855-1860 годах в усадьбе помещалась "Рисовальная школа", которая позже была включена в Строгановское училище. В 20-х годах XIX века в здании находился Московский институт журналистики.

