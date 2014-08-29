В последнюю пятницу лета москвичей ожидают дожди

В Москве 29 августа воздух прогреется до +17 градусов

Очередная порция дождей ожидает москвичей в пятницу, 29 августа. Город по-прежнему остается во власти циклона. Поэтому дневной максимум сегодня - это всего 17 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что ветер сменил свое направление. Теперь он будет дуть с северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду. Он принесет в Москву еще больше прохлады. А вот атмосферное давление немного повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что в Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха в День знаний прогреется до 15-17 градусов.