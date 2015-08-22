В субботу москвичей ждет теплая погода и до +24 градусов

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

В субботу москвичей ждет теплая и солнечная погода. Местами возможна небольшая облачность, но без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

В дневные часы воздух прогреется до 22-24 градуса тепла. Ветер северный, 2–7 метров в секунду.

В начале следующей недели погода существенно не изменится, но из-за северо-восточного ветра немного посвежеет. Под утро ожидается 5–10 градусов тепла, днем столбики термометров покажут не выше 18–22 градусов тепла.

Ранее m24.ru сообщало, что в августе этого года выпало 13 процентов от месячной нормы осадков – 10 миллиметров при норме в 77, что делает его самым сухим за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд принадлежит августу 1955 года, тогда выпало 20 миллиметров осадков. По данным метеорологов, до конца месяца будет господствовать скандинавский антициклон, а значит, вероятность дождя будет нулевой.

Наряду с этим в августе резко похолодало – от +12 до +17 градусов, что скорее соответствует температуре в сентябре.