Теплая и солнечная погода ждет москвичей в субботу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу в столичном регионе вновь будет тепло и солнечно, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура ночью составит 8–10 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла.

Осадков в городе не ожидается. Ветер северный, 2–7 метров в секунду.

В начале следующей недели погода существенно не изменится, но из-за северо-восточного ветра немного посвежеет. Под утро ожидается 5–10 градусов тепла, днем столбики термометров покажут не выше 18–22 градусов тепла.

Добавим, что атмосферное давление в столице утром в пятницу, 21 августа, поднялось до 757,9 миллиметра ртутного столба. Таким образом, был установлен новый рекорд для этого дня.

Предыдущий рекорд высокого давления был зафиксирован в 1951 году – он составил 757,4 миллиметра ртутного столба.

Высокое атмосферное давление может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также тех, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами. В этот период следует проявлять осторожность людям, страдающим гипертензией, или высоким артериальным давлением.