В четверг в Москве будет до 28 градусов, но к вечеру могут пойти дожди

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Начиная с утра четверга, сегодня, 14 августа, температура в столице будет расти медленно. Виной этому атмосферные фронты, которые будут ограничивать прогрев воздуха. Но все же после обеда столбики термометра в мегаполисе поднимутся до 28 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что это произойдет благодаря южному ветру, который будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, а вот к вечеру могут пойти дожди. А атмосферное давление сегодня будет неустойчивым - около 746 миллиметров ртутного столба.

По информации синоптиков, такие изменения погоды в Москве улучшили экологическую обстановку в столице.