В парке Горького станут проводить ночные занятия йогой

Фото: Пресс-служба парка

Этим летом в парке Горького можно будет заниматься йогой даже по ночам. Пресс-служба парка сообщила о новом проекте – ночной практике йоги. Занятия начнутся 11 июля в 21.00 на зеленом газоне рядом со студией "PARK YOGA" возле Пионерского пруда.

Бесплатные занятия йогой в парке Горького, а также на принадлежащей парку территории на Воробьевых горах и в Нескучном саду, проводятся в дневное время уже несколько лет. Ввести "ночную смену" руководство парковой зоны решило из-за многочисленных отзывов посетителей, которые не успевали на практики в дневные часы и сообщали о готовности заниматься даже в темное время суток.

Если погода не помешает, первый урок дживамукти-йоги пройдет на лужайке парка при свечах, а после урока посетителям предложат легкое угощение и напитки. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке http://bit.ly/1o6aNms. Коврики можно взять с собой или арендовать на месте.

Кстати, любители йоги могут не ограничиваться ночными занятиями и продолжить тренировки в режиме нон-стоп. После ночных занятий нужно всего лишь перейти через мост и присоединиться к группе йоги во дворе Музея Москвы. Как сообщало ранее издание М24.ru, с 13 июля музей запускает новый проект "Воскресники", включающий утренние занятия йогой.