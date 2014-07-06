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Общество

06 июля 2014, 10:02

6 июля в Москве будет до +25, возможны дожди

лето погода дожди антициклоны

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве 6 июля будет до 25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, передает центр погоды "Фобос".

Такая погода будет в городе благодаря антициклону, который затронет как Москву, так и Санкт-Петербург. Ветер будет дуть с севера или северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 749 мм ртутного столба.

Добавим, что, по данным метеобюро Москвы и Московской области, 6 июля 1894 года в столице было 5,5 градусов тепла, а в 1938 году – 36 градусов.

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