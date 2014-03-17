Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 21:42

Экология

Отслеживать пожары в подмосковных лесах будет в 2,5 раза больше камер

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковных лесах в течение 2014 года установят 33 дополнительные видеокамеры для мониторинга пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По словам генерального директора ГАУ "Центрлесхоз" Галины Французовой, в настоящее время наблюдение за обстановкой в подмосковных лесах осуществляет 21 камера. На сегодняшний день применяется множество мер по предотвращению пожаров, в том числе расчистка лесных дорог и просек, санитарные вырубки и установка камер видеонаблюдения.

Несмотря на это, леса продолжат патрулироваться силами лесничих, добровольных пожарных дружин и волонтеров. С воздуха за обстановкой в лесных массивах будет следить авиапатруль.

В свою очередь, замначальника главного управления МЧС России по Подмосковью Вадим Беловошин отметил, что в 2013 году был выполнен большой объем работы по предотвращению лесных пожаров в регионе. В результате удалось избежать крупных возгораний и человеческих жертв.

