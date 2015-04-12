Форма поиска по сайту

12 апреля 2015, 22:43

Экология

В нескольких районах Подмосковья загорелась лесная подстилка

Фото: ТАСС/ ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

В воскресенье в нескольких районах Подмосковья произошли возгорания лесной подстилки, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. Пострадавших нет, примерно к 20.30 огонь был потушен.

Лесная подстилка загорелась в лесничествах Орехово-Зуевского, Щелковского, Клинского и Волоколамского муниципальных районов. Общая площадь возгорания составила 0,7 гектара.

Как добавляет телеканал "Москва 24", к вечеру воскресенья в столице ощущался запах гари. По сообщениям очевидцев, он напоминает шлейф от торфяных пожаров. Дымом пахнет в Жулебине, Выхине, Кузьминках, а также в Рязанском районе и в Печатниках. Такой же запах ощущается в отдельных участках на западе столицы.

Москвичи вновь сообщают о запахе гари

Представители Мосэкомониторинга сообщили телеканалу, что необходимо провести замеры концентрации различных веществ в воздухе. Однако специалисты не исключают, что источником может быть горение травы в Подмосковье или неосторожное обращение с огнем отдыхающих в лесах.

Официальные комментарии появятся не ранее понедельника.

лесные пожары чп мо

