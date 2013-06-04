В Подмосковье установят 128 камер для отслеживания лесных пожаров

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшие года-два на 128 сотовых вышках в Подмосковье установят видеокамеры, предназначенные для отслеживания пожаров на пожароопасных участках. В частности, с их помощью будут передаваться данные о возгорании торфяников и возникновении лесных пожаров в единый информационный центр.

На реализацию этого проекта будет выделено около 150 миллионов рублей. Об этом сказал M24.ru врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Подмосковье проходят учения по тушению лесных пожаров и торфяников и проводят вырубку сухостоя. На сегодняшний день 2% от 70 тысяч гектар леса в Московской области составляют больные деревья - сухостой и рыжий лес, съеденный жуком-короедом. Областной лесхоз высаживает здесь 9 млн саженцев и удаляет старый лес, который удаляется санитарной рубкой.

Добавим, на обводнение торфяников правительство Московской области потратило 6 млрд рублей в рамках целевой программы. Более того, в регионе постоянно обновляется парк техники для борьбы с лесными пожарами и предотвращения возгораний в торфяниках.