31 октября 2014, 21:00

Культура

Про фото: о снимках с далекого севера

Фото: ТАСС/Сысоев Григорий

В четверг, 6 ноября, в Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева состоится лекция о фотографиях Константина Некрасова - политического деятеля и издателя начала прошлого века, совершившего в 1912-1913 годах ряд путешествий по Русскому северу, собирая предметы крестьянского искусства и снимая достопримечательности. На снимках столетней давности вы увидите ушедшие в небытие селения, храмы, жилые дома и целые деревни, а также самих северян.

С творчеством фотографа вас будут знакомить заведующая отделом научного фотокаталога, специалист по архитектурной фотографии Мария Рогозина, заведующий отделом уникальной фотографии Вячеслав Нечаев и старший научный сотрудник отдела хранения негативов Мария Обухова. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.

  • Когда: 6 ноября
  • Кто: Мария Рогозина, Вячеслав Нечаев и Мария Обухова
  • Что: фотографии Русского севера Константина Некрасова
  • Кому смотреть: любителям крестьянской культуры

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
лекции фото Мослекторий XX век смотреть онлайн на m24.ru Север крестьяне

