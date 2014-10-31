Про фото: о снимках с далекого севера

Фото: ТАСС/Сысоев Григорий

В четверг, 6 ноября, в Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева состоится лекция о фотографиях Константина Некрасова - политического деятеля и издателя начала прошлого века, совершившего в 1912-1913 годах ряд путешествий по Русскому северу, собирая предметы крестьянского искусства и снимая достопримечательности. На снимках столетней давности вы увидите ушедшие в небытие селения, храмы, жилые дома и целые деревни, а также самих северян.

С творчеством фотографа вас будут знакомить заведующая отделом научного фотокаталога, специалист по архитектурной фотографии Мария Рогозина, заведующий отделом уникальной фотографии Вячеслав Нечаев и старший научный сотрудник отдела хранения негативов Мария Обухова. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.