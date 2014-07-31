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СМИ

31 июля 2014, 16:12

Про СМИ: Алена Долецкая - о глянце и будущем медийного рынка

лекции медиа Алена Долецкая сми глянец

Алена Долецкая. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 31 июля, на Speakers Night в Московской школе управления "Сколково" выступит главный редактор журнала Interview Россия и Германия Алена Долецкая. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть M24.ru.

Лекция будет посвящена глянцу и будущему медийного рынка. Кроме того, Долецкая расскажет о том, что ждет модные журналы в период трансформации.

Алена Долецкая – культовая фигура в сфере интеллектуального глянца, идеолог и первый главный редактор русского Vogue, главный редактор Interview Россия и Германия. C 2006 Долецкая входит в жюри национальной премии "Большая книга".

Когда:31 июля в 19.00
Что: лекция Алены Долецкой
О чем: о глянце и будущем медийного рынка
Кому смотреть: интересующимся медиа и СМИ


Начало трансляции в 19.00


Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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