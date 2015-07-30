Sunday up market пройдет в саду имени Баумана

Фото: facebook.com/sundayupmarket

1 и 2 августа в саду имени Баумана пройдет ярмарка дизайнерской одежды Sunday up market. Как сообщают организаторы ярмарки, в этот раз мероприятие будет посвящено летним распродажа и будет носить имя Summer sale 2015. В рамках маркета гостей ожидают лекции, воркшопы, диджейские сеты, батлы по пинг-понгу и многое другое.

Организаторы представят дизайнерскую одежду, украшения и аксессуары.

В рамках проекта Fashion Campus дизайнеры Бернардо Паоли и Кристина Кирик расскажут, чему и как учат студентов, как трансформировать свою любовь к моде в настоящую профессию и получить необходимые навыки для управления маркой в современной модной индустрии. Завершится программа беседой, в которой примут участие как кураторы, так и бывшие студенты Британской Высшей Школы Дизайна. Они обсудят самые яркие проекты выпускников и ответят на все вопросы, интересующие аудиторию.

2 августа программу продолжат профессионалы скетчинга Fantasyroom.

Кроме того параллельно с лекционной программой, гостей ждут диджей-сеты. Хедлайнером вечером станет DJ PRAGA.

Sunday up market – мультибренд российских молодых дизайнеров, имеющий три флагманских магазина в Москве. Компания регулярно организовывает городские маркеты дизайнерской одежды, fashion-фестивали, шоу и показы известных дизайнеров.