Лучшие бесплатные мастер-классы этой недели

Специально для портала М24.ru интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru сделала подборку пяти наиболее интересных мастер-классов и мероприятий, на которых можно чему-либо научиться, при этом, не потратив ни рубля из своего бюджета.

Фото: предоставлено проектом 2do2go

Конкурсный набор в Студию бегемотописи

27 ноября Культурный центр "ЗИЛ" приглашает принять участие в конкурсном отборе в необычную студию живописи, основанную на феномене игры. Краски наносятся на холст при помощи мягкой игрушки. Игрушка в бегемотописи – это не только основной инструмент, а прежде всего главный герой и в известной степени автор картины.

Мастер-класс "Как сделать выведение бренда успешным и избежать неудач. Примеры из практики BTL. Кейс"

29 ноября институт репутационных технологий Art&Image начинает серию мастер-классов руководителя и ведущего преподавателя курса Бренд-менеджмент. Методика преподавания основана не только на теоретических данных, большое внимание уделяется обсуждению реальных кейсов из практики российских и зарубежных компаний.

Фото: предоставлено проектом 2do2go

Открытый урок по курсу "Основы цифровой фотографии"

30 ноября фотошкола и фотостудия Profotik приглашает к себе в гости всех любителей и ценителей фотографии нулевого и начального уровней. Это прекрасная возможность познакомиться со школой и преподавателями, узнать много нового и интересного о фотографии.

Мастер-класс "Премиальный продукт, стратегия и тактика продвижения. Кейсы"

8 декабря институт репутационных технологий Art&Image организует мастер-класс, на котором преподаватель проведет детальный анализ маркетинговой стратегии на примере двух крупнейших компаний товаров повседневного спроса.

Продвижение сайта в поисковых системах

29 ноября студенческий Бизнес-Клуб МГУ приглашает слушателей для того, чтобы узнать о всех тонкостях продвижения сайтов в ключевых поисковиках, опираясь на собственный опыт продвижения одного интересного проекта.