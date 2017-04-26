"Мослекторий" покажет встречу с радио- и телеведущей Маргаритой Митрофановой

28 апреля в DI Telegraph состоится очередная лекция в рамках международного проекта для творческих людей CreativeMornings. Перед гостями выступит радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова. Она поведает о своем двадцатипятилетнем опыте, расскажет, как замечать интересное, зачем постоянно учиться новому и бесстрашно высказывать свое мнение.

Маргарита работала на радиостанциях "Максимум" и "Маяк", вела передачи на телевидении, в том числе ток-шоу "Девчата" на телеканале "Россия-1". Журналистка является лауреатом премии имени А. С. Попова в номинации "Лучшая ведущая" и премии "Радиомания" в номинации "Лучшая ведущая музыкального эфира".

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 28 апреля в 9:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.