Про музыку: Сергей Летов с лекцией о творчестве Сергея Курехина и "Поп-механики"

Фото: jewish-museum.ru
Исследовательский центр Еврейского музея подготовил и проводит цикл лекций "Другая музыка СССР: история импровизационной сцены". В понедельник мультиинструменталист Сергей Летов расскажет о творчестве создателя музыкального коллектива "Поп-механика" Серея Курехина и о российской импровизационной сцене.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице 26 января в 20.00.
- Когда: 26 января, 20.00
- Кто: Сергей Летов
- Что: лекция о музыке Сергея Курехина и "Поп-механики"
- Кому смотреть: поклонникам группы и ее лидера