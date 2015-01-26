Про музыку: Сергей Летов с лекцией о творчестве Сергея Курехина и "Поп-механики"

Фото: jewish-museum.ru

Исследовательский центр Еврейского музея подготовил и проводит цикл лекций "Другая музыка СССР: история импровизационной сцены". В понедельник мультиинструменталист Сергей Летов расскажет о творчестве создателя музыкального коллектива "Поп-механика" Серея Курехина и о российской импровизационной сцене.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице 26 января в 20.00.