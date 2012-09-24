Расписание столичных лекций: 24 - 28 сентября

Duane Michals, Madame Schroedinger's Cat, 1998. Фото: photoplay.ru

Лекции и мастер-классы этой недели

Росли ли тополи на Плющихе? Что ждет человечество в будущем? Каково это - работать штатным школьным философом? Почему русские соборы пятиглавые? Ответы на эти вопросы можно получить, посетив лекции из подборки М24.

Понедельник, 24 сентября

В Государственном центре современного искусства пройдет лекция известного московского историка искусства Евгении Кикодзе "Основные художественные идеологии XX века".

В центре внимания будут такие концепции, как "анархизм и антиискусство", "искусство как конструктор", "искусство как отношения", "искусство как чистая идея" и другие.

Начало в 19.00. Стоимость лекции – 290 рублей.

Адрес: станция метро "Баррикадная" или "Краснопресненская", улица Зоологическая, дом 13, строение 2.

Научный сотрудник Музея Кремля Юлия Бузыкина в книжном магазине "Читалка" расскажет об истории русской архитектуры Позднего Средневековья. Почему русские соборы пятиглавые, откуда взялось шатровое зодчество, какими бывают русские колокольни и какова роль иностранных строителей – в лекции Юлии Бузыкиной.

Начало в 19.30. Стоимость лекции – 250 рублей.

Адрес: станция метро "Чистые пруды", улица Жуковского, 4.

В Центре современного искусства "Винзавод" на площадке "Платформа" пройдет лекция Марины Давыдовой "Как я провел этим летом: навигатор по лучшим театральным фестивалям мира". Посетителям расскажут о том, что сейчас можно увидеть на театральных фестивалях и правда ли, что все они похожи друг на друга, а также как попасть в программу форума и что круче - Эдинбург или Авиньон.

Начало в 20.00. Стоимость лекции – 100 рублей.

Адрес: станция метро "Курская" или "Чкаловская", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6.

Израильский философ Даниэль Маром в кафе Zavtra поделится со слушателями опытом пятилетнего эксперимента, в рамках которого он трудился в школе штатным философом. Целью его работы было изменить отношение израильского общества и системы образования к культурной разнородности граждан.

Начало в 20.00. Вход свободный, но необходима онлайн регистрация.

Вторник, 25 сентября

В лектории столичного кинотеатра "35mm" пройдет лекция психолога, старшего преподавателя Института имени Л.С. Выготского Сергея Маца "Откуда берутся зависимости?". Во время беседы будет подняты темы сути психологических зависимостей, границ между "плохой" и "хорошей" зависимостью и способах борьбы с ними.

Продолжительность лекции: 1 час 30 минут. Начало в 19.30.

Адрес: станция метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

Freezelight – это фотосъёмка на длинной выдержке, особенностью которой является создание образов и абстракций при помощи различных источников света. В Британской школе дизайна основатели арт-проекта Freezelight расскажут о том, как он зародился, почему рисование светом востребовано и какова его роль в современном искусстве.

Начало в 19.00. Необходима регистрация на сайте.

Адрес: станция метро "Курская" или "Чкаловская", улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3.

Среда, 26 сентября

В центре Digital October пройдет лекция американского философа и космолога Нэнси Абрамс "Мы дети галактики", в которой будет представлен иной взгляд на место человека во вселенной.

Начало в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Четверг, 27 сентября

В школе современной фотографии Photoplay пройдет лекция по истории фотографии. В течение трех часов искусствовед Ирина Толкачева будет рассказывать о выдающихся фотографах прошлого и наших лет. Лекции основаны на материале, рамки которого охватывают период от XIX века до наших дней.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходимо подать заявку.

Адрес: станция метро "Красные ворота", Каланчевский тупик, 3/5, строение 4.

В книжном магазине "Читалка" пройдет лекция, посвященная Москве кинематографической. Слушатели смогут узнать, где стоял "коммунальный очаг" из "Покровских ворот", что делал Штирлиц в посольстве Грузии, а Фокс – в булочной Филиппова, были ли тополя на Плющихе и многое другое. Также лектор расскажет о том, как Москва исполняла роль зарубежных городов и даже инопланетных цивилизаций.

Начало в 19.30. Стоимость лекции – 250 рублей.

Адрес: станция метро "Чистые пруды", улица Жуковского, 4.

Пятница, 28 сентября

Историк моды Галина Иванкина расскажет о моде Серебряного века. Дома мод Досэ, Пакен, Дафф-Гордон, Пуаре, эволюция дамского костюма, курьезы и сплетни из журналов и газет, а также слушатели смогут узнать об ароматах, драгоценностях и веерах.

Начало в 19.30. Стоимость лекции – 200 рублей.

Адрес: книжный магазин "Читалка", станция метро "Чистые пруды", улица Жуковского, 4.

В расписании возможны изменения. Время и стоимость уточняйте у организаторов мероприятий.