Лекция онлайн: как отмечали Новый год при дворе русских государей

Фото: ТАСС/Филиппов Алексей

В Библиотеке имени Н.А.Некрасова состоится лекция заведующей отделом научной популяризации Музеев Московского Кремля Юлии Уваровой. Лектор будет говорить на тему: "Рождество и Новый Год при дворе русских государей в XIX - начале XX века". Слушатели узнают, когда был "золотой век маскарада", в каких костюмах танцевали придворные и как родилась традиция наряжать елку.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 14.00.