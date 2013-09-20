Лекции онлайн: профессора МГУ объясняют физику

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице стартовал цикл "Университетских суббот": профессора ведущих вузов еженедельно проводят для школьников, студентов и взрослых лекции, семинары, деловые игры и научные экскурсии. В центре внимания – дисциплины естественно-научного характера.

В ближайшую субботу, 21 сентября, на физическом факультете МГУ пройдет лекция "Занимательная физика". Профессора главного вуза страны в увлекательной и доступной форме расскажут о физических законах, главных научных деятелях и самых важных физических открытиях.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции, которая начнется в 17.00.

Трансляция завершена.