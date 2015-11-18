На "Стрелке" стартует открытая зимняя программа

Фото: strelka.com

Институт "Стрелка" открывает новый зимний сезон. Программа будет работать в режиме неожиданных мероприятий. Помимо традиционных лекций и воркшопов, "Стрелка" запустит серию онлайн-трансляций сериалов, популярных во всем мире. Также посетителям института покажут премьеры новых сезонов.

Каждый показ будут представлять продюсеры, журналисты, сценаристы и эксперты. Первый просмотр состоится уже сегодня вечером, 18 ноября в 20:00.

В течение зимы зрители также увидят такие ленты, как "Во все тяжкие", "Настоящий детектив", "Мастера секса", "Родина", "Карточный домик", "Шерлок", "Игра престолов", "Американская история ужасов". Список сериалов и время их показов можно будет найти на официальном сайте "Стрелки" в разделе "Зима".

Помимо киноновинок, гостей ждут и литературные встречи. Известные артисты театра и кино прочтут любимые сказки. На мероприятие взрослые, конечно же, могут брать с собой детей от пяти лет.