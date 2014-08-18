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18 августа 2014, 15:51

Лекции недели: создание мультфильмов, креативный класс и писатели

лекции анимация писатели мультфильмы кофе Лев Толстой Культурный центр ЗИЛ Федор Достоевский смотреть онлайн на m24.ru креативный класс

На этой неделе учимся создавать собственный мультфильм, узнаем, почему современники Толстой и Достоевский не были знакомы, выбираем правильный кофе и слушаем о школьниках в дореволюционной России. Сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые стоит посетить в ближайшие семь дней.

Каждую неделю сетевое издание M24.ru транслирует самые интересные и важные лекции в городе. О том, что мы покажем в ближайшее время, - узнайте из сюжета. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.

Понедельник, 18 августа

Кадр из мультфильма "Моя жизнь"

В Культурном центре ЗИЛ открывается летняя школа анимации. Во время этого образовательного проекта детям и взрослым расскажут все об анимации, ее истории и мультфильмах из России и других стран. Первым мероприятием школы станет лекция режиссера-аниматора Натальи Березовой. Березовая работала над мультфильмами для цикла "Гора самоцветов", снимала хулиганское истории про животных и выпустила рисованные приключения маленького поросенка-философа "Моя жизнь". На мастер-классе режиссер расскажет о мире своих мультфильмов и о том, как создавать качественную анимацию.

  • Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1
  • Время:19.00
  • Стоимость: бесплатно, но нужна регистрация
  • Что можно узнать на лекции: все о мультфильмах


    • Вторник, 19 августа

    Павел Басинский. Фото: M24.ru

    Писатель Павел Басинский известен произведениями "Лев Толстой: бегство из рая" и "Русский роман", дружбой с Виктором Пелевиным и работой над созданием сборников произведений Осипа Мандельштама, Максима Горького и других. Во вторник Басинский расскажет на лекции, почему Толстой не встретился с Достоевским (хотя авторы жили в одно время) и представит новую книгу "Скрипач не нужен" - нескучную историю о мире литературы.

  • Место: Книжный магазин "Москва", Воздвиженка, 4/7, строение 1
  • Время: 19.00
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: интересные факты из мира классической литературы


    • Среда, 20 августа

    Фото: ИТАР-ТАСС

    О том, как пить кофе осознанно, как меняется культура потребления кофе, и от чего на самом деле зависит вкус продукта, расскажет Катерина Антоневич в среду. Антоневич - одна из создательниц кофейного кооператива "Черный" и знает практически все о бодрящем напитке, без которого невозможно представить предофисное утро.

  • Место:Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1
  • Время:19.30
  • Стоимость: бесплатно по регистрации
  • Что можно узнать на лекции: как правильно выбирать и пить кофе


    • Четверг, 21 августа

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ Илья Кирия под открытым небом летнего кинотеатра поговорит о креативном обществе. Кирия расскажет, какую роль креативный класс играет в экономике и какую пользу творческие люди приносят городу, бизнесу и самим себе.

  • Место:Летний кинотеатр "Пионер" в ЦПКиО имени Горького
  • Время:19.30
  • Стоимость: вход свободный, не забудьте зарегистрироваться
  • Что можно узнать на лекции: как устроены люди с креативным складом ума и где они могут быть полезны


    • Пятница, 22 августа

    Смольный институт благородных девиц. Первое женское учебное заведение в России.

    Как учились во время царской России? Какие правила соблюдали в институтах благородных девиц? Кто такие "белые пелеринки"? Если вас всегда волновали вопросы образования в дореволюционном обществе, отправляйтесь на авторскую лекцию историка Александра Музафарова.

  • Место: Книжный магазин-лекторий "Читалка", Жуковского, 4
  • Время:19.30
  • Стоимость:300 рублей
  • Что можно узнать на лекции: как изменилось отечественное образование за сто лет

    • Сюжет: Расписание столичных лекций

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