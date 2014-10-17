Форма поиска по сайту

17 октября 2014, 12:00

Культура

Про историю: трансляция лекции Владимира Мединского о Первой Мировой войне

Владимир Мединский. Фото: ТАСС

В пятницу, 17 октября, в РЭУ им.Плеханова министр культуры России Владимир Мединский прочтет открытую лекцию о Первой Мировой войне, приуроченную к 100-летней годовщине ее начала. Прямую трансляцию будет вести сетевое издание M24.ru.

Выступление министра начнется в 12.30 в 137-ой "Плехановской" аудитории 2 корпуса РЭУ.

Владимир Мединский возглавил Министерство культуры РФ в мае 2012 года. Он также известен как автор нескольких исторических книг.

  • Когда: 17 октября в 12.30
  • Кто: Владимир Мединский
  • О чем: о Первой Мировой войне
  • Кому смотреть: всем, кто интересуется историей

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
лекции Владимир Мединский Первая мировая война смотреть онлайн на m24.ru РЭУ им. Г.В. Плеханова

