Про историю: трансляция лекции Владимира Мединского о Первой Мировой войне

Владимир Мединский. Фото: ТАСС

В пятницу, 17 октября, в РЭУ им.Плеханова министр культуры России Владимир Мединский прочтет открытую лекцию о Первой Мировой войне, приуроченную к 100-летней годовщине ее начала. Прямую трансляцию будет вести сетевое издание M24.ru.

Выступление министра начнется в 12.30 в 137-ой "Плехановской" аудитории 2 корпуса РЭУ.

Владимир Мединский возглавил Министерство культуры РФ в мае 2012 года. Он также известен как автор нескольких исторических книг.