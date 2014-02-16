На "Дне биологии" гостям расскажут о научных открытиях последних лет

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье в здании Российской государственной библиотеки на Октябрьской пройдет научный фестиваль для детей и взрослых "День биологии". В программе фестиваля - шоу, игры, конкурсы, лекции и мастер-классы. Онлайн-трансляции лекций проведет сетевое издание M24.ru.

О наиболее ярких научных открытиях последних лет, генно-модицифированных продуктах, стволовых клетках и замедлении старения посетителям расскажут известные ученые и журналисты. Среди лекторов профессора МГУ и РНИМУ им. Пирогова. Также в рамках фестиваля лучшие студенты и аспиранты биологических и медицинских вузов поведают гостям о своих научных работах. Каждый из них должен сделать это максимально интересно, чтобы слушатели отдали свой голос именно за него.



Организаторы фестиваля позаботились обо всех гостях: специально для "Дня биологии" подготовлена детская программа, для малышей не старше десяти лет; программа для старшеклассников, где ждут зрителей от 11 до 16 лет, и программа для студентов и взрослых.

Начало трансляций в 13:00 - этот ядовитый мир, 17:00 - пауки и насекомые, 18:00 - Робинзон в Подмосковье.

