Валентин Гафт - о творческом пути и эпиграммах

Валентин Гафт - о своем творческом пути и эпиграммах

В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова прошел мастер-класс народного артиста Валентина Гафта. Слушатели узнали секреты актерской профессии из уст мастера. Он рассказал о своем творческом пути, людях, с которыми ему приходилось работать, и о том, как начал писать эпиграммы. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию лекции.

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его отец Иосиф Романович Гафт был адвокатом и служил на фронте, получил звание майора.

До войны Гафты жили в коммуналке на улице Матросская тишина. Интерес к театру проснулся у Валентина еще в школьные годы после просмотра пьесы Сергея Михалкова "Особое задание". Уже тогда он стал заниматься в кружке шкoльнoй тeaтpaльнoй caмoдeятeльнocти. Поскольку школа была только для мальчиков, Гафту нередко приходилось играть женские роли. Его дебютом стала роль невесты в "Предложении" по А.П. Чехову. После окончания школы он решил связать свою жизнь с актерской профессией. Поступать в театральное он решил тайком и подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Случайно, за два дня до экзаменов, Гафт встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова и попросил прослушать его. Столяров, хотя и удивился, но не отказал и даже помог советами. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но на втором его ждала неудача. Зато в школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки, сдав экзамен на "отлично".

Валентин Гафт. Фото: ИТАР-ТАСС

Театральная карьера

В 1957 году Валентин Гафт впервые вышел на большую сцену в Театре имени Моссовета у режиссера Ю.А. Завадского. Но через год он решил покинуть этот театр, чтобы получить более серьезные роли в Театре на Малой Бронной, затем он перешел в Театр Гончарова на Спартаковской улице. Далее Валентин Гафт попал в труппу А.В. Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола, где получил колоссальный опыт работы с одним из лучших режиссеров того времени. В 1967 году Валентин Гафт перешел в Театр сатиры, где сыграл графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро" в дуэте с Андреем Мироновым. Этот спектакль стал событием в театральной жизни Москвы. Поиски "своего" театра и режиссера закончились только в 1969 году, когда Валентин Гафт по приглашению Oлeга Eфpeмoва пришел в "Coвpeмeнник", где не только отлично сработался с коллективом, но и подружился с главным режиссером – Галиной Волчек. До сих пор Валентин Гафт является актером "Современника" и считает этот театр своим домом.

На театральной сцене Валентина Гафта ждала долгая и счастливая актерская судьба. Он сыграл Горелова в "Спешите делать добро", Джорджа в "Кто боится Вирджинии Вульф?", Городничего в "Ревизоре", Вершинина в "Трех сестрах", жениха в "Нечто вроде комедии", графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро" и много других ролей.

"Правда 24": Народный артист России Валентин Гафт

Кинокарьера

Его дебют в кино состочлся еще в студенческие годы. Тогда его позвали на съемки фильма Михаила Ромма "Убийства на улице Данте" (1956) и предложили сыграть эпизодическую роль почти без слов. В дальнейшем Валентин Гафт играл в кино только эпизодические роли, поскольку не попадал в популярный типаж того времени. И лишь в 1975 году ему досталась главная роль в фильме-спектакле "Из записок Лопахина".

Небольшая, но яркая роль Брассета досталась ему в ставшей популярной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Далее Гафта стали активно снимать в телевизионных фильмах: "Дневном поезде", "Тайне Эдвина Друда", "Коте домашнем средней пушистости", "Будденброках" и др.

С 1979 года по воле судьбы Гафт начал сниматься в фильмах Эльдара Рязанова. А началось все с картины "Гараж". Главную роль в этом фильме должен был сыграть Александр Ширвиндт, но он отказался в последний момент. По совету Лии Ахеджаковой Эльдар Рязанов пригласил на пробы Валентина Гафта, снимавшегося в соседнем павильоне. Случайная работа переросла в плодотворное сотрудничество. В 1980 году Гафт сыграл лихого кавалериста в балладе "О бедном гусаре замолвите слово…". В "Забытой мелодии для флейты" (1987) Гафту досталась роль одиозного чиновника Одинокова. Не менее ярким стал образ бомжа-интеллигента по прозвищу "Президент" в трагикомедии "Небеса обетованные" (1991). Благодаря фильмам Рязанова Валентин Гафт стал известен широкой публике.

Среди других известных киноработ Гафта – "Анкор, еще анкор!" (1991), "Чародеи" (1982), "По главной улице с оркестром" (1986), "Мастер и Маргарита" (1994), "Старые клячи" (2000), "Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя" (2006), "12" (2007). В 2009 году он появился в "Книге мастеров", а в 2010 году сыграл небольшую роль в "Утомленных солнцем – 2: Предстоянии".

Эпиграммы Валентина Гафта

Эпиграмма (др.-греч. ἐπίγραμμα "надпись") - небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

Валентин Гафт известен как автор острых эпиграмм, "жертвами" которых стали многие его коллеги и он сам.

Некоторые эпиграммы Гафта Эпигpaммa Гaфтa нa caмoгo ceбя: - Гaфт oчeнь мнoгиx измeтeлил.

И в эпигpaммax cъeл живьем.

Haбил oн pyкy в этoм дeлe,

A ocтaльнoe мы нaбьем.

Эпиграмма на Джигарханяна:

- Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где сыграл Джигарханян. О Владимире Высоцком, с глубочайшим уважением: – Ты так велик, ты так правдив,

Какие мне найти слова,

Мечте своей не изменив,

Твоя склонилась голова.

Не может быть двух разных мнений

Ты просто наш советский гений. О Михаиле Боярском: – Зачем ты, Миша, так орешь?

Словно ограбленный еврей.

Ты Д’Артаньяна не тревожь,

Он дворянин, а не плебей. О фильме "Трое в лодке, не считая собаки" (1979): – А зря собачку не считали,

Вам всем бы брать с нее пример.

Мы, чудаки, не замечали,

Что рядом умный фокстерьер.

Нет, братцы, вы не англичане,

Жаль вас и жалко ваших дам,

Джером, как это не печально,

Лишь фокстерьеру по зубам. О Михаиле Казакове, с улыбкой: Все знают Мишу Казакова

Всегда отца, всегда вдовца

Начала много в нем мужского,

Но нет мужского в нем конца. Загадочному Олегу Далю: – Уходит Даль куда-то в даль…

Не затеряться бы в дали.

Немаловажная деталь:

Вы все же Даль, а не Дали.



За свою творческую деятельность Валентин Гафт написал несколько книг: "Стих и эпиграмма" (1989), "Валентин Гафт" (1996), "Я постепенно познаю" (1997), "Жизнь – театр" (1998), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы" (2000), "Teни нa вoдe" (2001).

К своему 75-летнему юбилею в 2010 году актер выпустил аудиокнигу "Уже от мыслей никуда не деться..." с записью собственных стихов.

Анна Лебедева