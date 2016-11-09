Композитор-экспериментатор Курляндский откроет свой "Институт восприятия"

Зритель и слушатель становится художником и музыкантом

Дата: 10 ноября в 19:30

Место: "Новое пространство" (Страстной бульвар, 33)

Фото: facebook.com/newspacemoscow

Ради чего идти: чтобы на практике узнать, что восприятие – тоже творческий акт, и что слушатель является соавтором композитора и исполнителя, а зритель соавтором художника. Известный своими экспериментами композитор Дмитрий Курляндский объяснит, как восприятие вписывается в ряд художественных дисциплин, на лекциях и индивидуальных занятиях со слушателями "Института восприятия", а сами слушатели – все желающие – создадут под его руководством художественные проекты и индивидуальные перфомансы.

Что еще: программа обучения в "Институте восприятия" завершится фестивалем восприятия, на котором выпускники презентуют свои проекты.

Цена: бесплатно по регистрации.

Подробности можно узнать на странице мероприятия в Facebook.