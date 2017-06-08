Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 15:14

"Культурные завтраки": в парке Горького расскажут про мусорное искусство

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Встречи с культурологами, искусствоведами и дизайнерами пройдут на "культурных завтраках" в парке Горького. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе парка.

Завтраки будут проводиться в летнем кинотеатре "Пионер" с 11:00. Эксперты расскажут москвичам о самых интересных экологических направлениях в современном искусстве – арт-проектах в Заполярье, культурных изменениях в парках столицы – и поделятся опытом создания зеленого помещения и использования природных материалов.

Первая встреча пройдет 10 июня. Темой станет так называемое мусорное искусство, trash art. Искусствовед и независимый исследователь Константин Плотников расскажет, что это такое, зачем художники-дадаисты и представители британского поп-арта используют мусор и бытовые предметы в своих работах и чем вдохновляется известный художник Том Дейнингер. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Второй "Культурный завтрак" пройдет 24 июня. Эксперты расскажут об эко-архитектуре и эко-дизайне. Участники обсудят возможные использование природных материалов, методы и технологии их применения. Встречу проведет эксперт в области моды и дизайна, журналист, преподаватель образовательных программ Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино Илектра Канестри. Участие бесплатное – по регистрации.

Место: летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького

Время: 10 в 24 июня в 11:00
