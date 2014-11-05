Про кино: секреты использования скрытой камеры

Фото: ТАСС/Саверкин Александр

В пятницу, 7 ноября, в Российской государственной библиотеке для молодежи на Большой Черкизовской в рамках мастерской документалиста "Азбука кино" состоится открытый мастер-класс от режиссера Андрея Железнякова. Лауреат отечественных и зарубежных кинофестивалей расскажет о возможностях скрытой камеры и продемонстрирует фильмы, снятые с ее помощью. Запись встречи будет выложена на нашем сайте.