05 ноября 2014, 16:03

Культура

Про кино: секреты использования скрытой камеры

Фото: ТАСС/Саверкин Александр

В пятницу, 7 ноября, в Российской государственной библиотеке для молодежи на Большой Черкизовской в рамках мастерской документалиста "Азбука кино" состоится открытый мастер-класс от режиссера Андрея Железнякова. Лауреат отечественных и зарубежных кинофестивалей расскажет о возможностях скрытой камеры и продемонстрирует фильмы, снятые с ее помощью. Запись встречи будет выложена на нашем сайте.

  • Когда: 7 ноября
  • Кто: Андрей Железняков
  • Что: мастер-класс по работе со скрытой камерой
  • Кому смотреть: начинающим режиссерам и всем любопытным

