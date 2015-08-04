В парке Горького пройдут "Литературные субботники"

Фото: park-gorkogo.com

Государственный литературный музей и парк Горького запускают цикл лекций "Литературные субботники". Как сообщают организаторы программы, ближайший субботник пройдет 8 августа.

Первую встречу, "В поисках Корнея Чуковского: известное и неизвестное о знаменитом писателе", проведет Павел Крючков, заместитель главного редактора литературного журнала "Новый мир".

На встрече 15 августа Михаил Шапошников, заведующий Музеем Серебряного века Государственного литературного музея, расскажет о превратностях судьбы артиста и певца Александра Вертинского, о богемной жизни и катастрофах ХХ века, о маске Пьеро и фраке и раскроет иные подробности траектории полета одной из самых ярких звезд начала ХХ века.

22 августа Ирина Ерисанова, заведующая Домом-музеем Б.Л. Пастернака, прочтет лекцию "Дачная тема в жизни Пастернака".

Последняя лекция цикла, 12 сентября, будет посвящена жизни и творчеству Алексея Толстого. Инна Андреева, заведующая Музеем-квартирой А.Н. Толстого, выступит перед гостями "Литературного субботника" с темой "Алексей Толстой. Репутация сильнее правды. Не так ли?"