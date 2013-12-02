Бесплатные лекции 2-6 декабря: от жизни молекул до фэшн-фильмов

На этой неделе в столице пройдет много лекций с иностранными экспертами – ученым из Оксфорда Виктором Майером-Шенбергером, режиссером Кэтрин Фергюсон и другими. В понедельник можно будет узнать о новой мировой угрозе, а в пятницу расскажут о фильмах для дизайнеров и модных домов. Подробнее о том, где и как можно стать образованнее на этой неделе, читайте в традиционной подборке сетевого издания M24.ru.

Лекцию в детском музее "Экспериментариум" проведет один из самых выдающихся отечественных биологов Константин Северинов. Доступным и увлекательным языком профессор расскажет малышам о различных и самых неожиданных формах жизни на Земле и о том, как на планете появились первые живые существа. Если вы не можете посетить лекцию "Молекулярное разнообразие жизни на Земле", смотрите ее в прямом эфире на M24.ru.

Трансляция начнется 7 декабря в 17.30.

Также в первую неделю декабря пройдет урбанистический форум. В рамках мероприятия запланированы дискуссии, выставки, лекции и круглые столы, посвященные созданию комфортной городской среды. Эксперты обсудят, какие архитектурные решения появятся за пределами Садового кольца, определят будущее ветхих и заброшенных столичных усадьб, определят будущее ВДНХ, района Беляево и многих других столичных локаций. Полная программа форума состоит из десятка мероприятий. В конце "урбанистического сезона" состоится празднование архитектурного Нового года.

Сетевое издание M24.ru проведет трансляцию одного из самых интересных мероприятий. Следите за нашими анонсами.

О том, какие лекции можно послушать в университетах, интеллектуальных клубах и других образовательных заведениях столицы, читайте ниже.

Понедельник, 2 декабря

Фото: fest.mosurbanforum.ru

Центр Digital October выйдет на связь с ученым из Оксфордского института интернета Виктором Майером-Шенбергером. Лектор расскажет о новых и новейших технологиях, например, о новом типе мышления и новой угрозе миру. Также Виктор с радостью пообщается с участниками и даст ответ на вопрос, почему автомобили оранжевого цвета реже подвергаются поломкам.

Место: Digital October, Берсеневская набережная, 6.

Время: 20.00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Зачем идти: узнать, почему оранжевые машины почти не ломаются.

Вторник, 3 декабря

Тема введения визового режима со странами Средней Азии активно обсуждается в обществе. Сотрудник института этнологии РАН, юрист и главный редактор информационного агентства обсудят этот вопрос в прагматическом ключе: какие проблемы с введением визового режима будут исчерпаны, а какие не решить даже путем введения строжайших мер.

Место: Музей и общественный центр им. Сахарова, Земляной Вал, 57, стр. 6.

Время: 19.00.

Стоимость: вход свободный.

Зачем идти: узнать больше о миграционной политике.

Среда, 4 декабря

Фото: experimentanium.ru

Интернет-площадка Planeta давно и успешно помогает собирать деньги на разного рода творческие проекты с помощью краудфандинга. Благодаря краудфандингу свет увидели новые серии "Масяни", неигровая картина Ромы Либерова "Ильфипетров", и может появиться еще большое количество успешных видеопроектов. Руководитель отдела по работе с проектами народного финансирования Василина Горовая в рамках семинара расскажет о том, как найти деньги на создание собственного кинопроекта.

Место: Московский дом кино, Васильевская, 13.

Время: 17:00.

Стоимость: лекция бесплатная, подробности по телефонам +7(499)254-73-92, +7(965)171-11-14 и почте info@moviestart.ru.

Зачем идти: узнать, где достать средства на хорошее кино.

Четверг, 5 декабря

В Высшей школе экономики преуспевающим студентам предлагают скидки на оплату обучения. В этот четверг преподаватели университета решили поделиться опытом и рассказать, мотивирует ли такая система учиться лучше и прижилась ли она в России. В рамках семинара вы узнаете об инновационных методах обучения и, возможно, определитесь, отправлять ли ребенка учиться в "Вышке".

Место: Институт институциональных исследований НИУ ВШЭ, Мясницкая, 24, стр. 3.

Время: 18:30.

Стоимость: бесплатно.

Зачем идти: узнать о скидках в сфере образования.

Пятница, 6 декабря

Фото: kathrynferguson.co.uk

Режиссер Кэтрин Фергюсон приедет в столицу для того, чтобы рассказать о новом и самостоятельном жанре кино – фэшн-фильме. Многие модные дома обзавелись архивами не только коллекций прошлых сезонов, но и собственных фэшн-фильмов. О новом явлении в киноиндустрии расскажут лондонские режиссеры, продюсеры и видеохудожники. Гостям также покажут самые яркие и лучшие работы.

Место: Московская школа кино, Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3.

Время: 19:30.

Стоимость: бесплатно.

Зачем идти: познакомиться с новым и определенно модным киножанром.