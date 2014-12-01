Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2014, 09:59

Культура

Онлайн-трансляция лекции: Максим Кронгауз - о русском языке для журналистов

Фото: ТАСС

В понедельник состоится лекция для российских журналистов, которые работают в СМИ, имеющих корпункты в странах СНГ. Основная тема лекции: норма и кодификация в условиях изменения языка и условий коммуникации на рубеже XX-XXI веков. Лектор - Кронгауз Максим Анисимович, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка РГГУ.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.

  • Когда: 1 декабря
  • Кто: Максим Кронгауз
  • Что: лекция о состоянии русского языка
  • Кому смотреть: журналистам

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
лекции правила журналистика русский язык СНГ грамотность прямые трансляции нормы Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика