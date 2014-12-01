Онлайн-трансляция лекции: Максим Кронгауз - о русском языке для журналистов

Фото: ТАСС

В понедельник состоится лекция для российских журналистов, которые работают в СМИ, имеющих корпункты в странах СНГ. Основная тема лекции: норма и кодификация в условиях изменения языка и условий коммуникации на рубеже XX-XXI веков. Лектор - Кронгауз Максим Анисимович, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка РГГУ.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.