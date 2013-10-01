Форма поиска по сайту

01 октября 2013, 16:00

Культура

Как изучают далекие планеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Школьники, студенты, педагоги, а также все любознательные жители столицы пришли 1 октября на лекцию, посвященную изучению планет вне солнечной системы. Мероприятие проходит в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина в рамках Университетских суббот. Сетевое издание M24.ru проводит онлайн-трансляцию занятия.

Разведывать далекие планеты и познавать астрономию слушатели можно в форме лекции-экскурсии. Доцент физического факультета Московского государственного университета Владимир Сурдин рассказывает об открытии, связанном с жизнью небесных тел, находящихся вне солнечной системы.

