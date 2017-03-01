Сторм Торгесон и его цветные обложки: на Винзаводе поговорят о рок-альбомах

Лекция "Сторм Торгерсон: оформитель рока"

Фотография и музыка

Дата: 1 марта, 19:00

Место: ЦСИ "Винзавод", Винтажный зал, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6

Обложка альбома Beach Catalogue группы Pink Floyd (2009)

Ради чего идти: Сторм Торгесон, которому будет посвящена лекция, не просто фотохудожник: он создал самые узнаваемые обложки для альбомов рок-музыки, оформив огромное количество канонических пластинок Pink Floyd, The Cranberries, Muse, Led Zeppelin и многих других исполнителей. А рассказывать о Торгесоне будет Борис Барабанов – музыкальный журналист, радиоведущий, куратор музыкальной программы фестиваля современного искусства "Территория" (2006) и исполнительный продюсер альбома Земфиры "Спасибо".

Что еще: лекция пройдет в рамках параллельной программы выставки "Лучшие фотографии России 2016".

Вход бесплатный по регистрации.

Подробности по ссылке.