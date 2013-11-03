Как журналистика и маркетинг помогают музыкальному бизнесу

Фото: m24.ru

О том, востребованы ли сегодня музыкальные издания, как журналистика и маркетинг осуществляют поддержку музыкальной среды и почему в России эти сферы все еще не взаимодействуют между собой на должном уровне, расскажет 3 ноября на мастер-классе "Медиасреда в музыкальной индустрии: радио, журналистика, SMM, среда маркетинг" журналист Люк Бэйнбридж (The Guardian). Онлайн-трансляцию занятия, которое пройдет на дизайн-заводе "Флакон", проведет сетевое издание M24.ru.

Слушатели узнают о том, почему важна работа специалистов в области SMM (social media marketing), как можно ускорить процесс включения российской музыкальной журналистики в мировой музыкальный контекст и о том, какие функции выполняют музыкальные СМИ. Мероприятие проходит в рамках Международного музыкального фестиваля Un-Convention Hub Moscow.

Начало трансляции – в 14.00.

Трансляция завершена.