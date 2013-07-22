В столице стартовал Чемпионат России по легкой атлетике

В "Лужниках" открылся Чемпионат России по легкой атлетике

В понедельник в "Лужниках" прошла церемония открытия Чемпионата России по легкой атлетике. Он станет своеобразным "отборочным туром" для предстоящего чемпионата мира, рассказал в эфире "Москва FM" президент Федерации легкой атлетики РФ Валентин Балахничев.

"Этот отборочный чемпионат важен не только как тестовые соревнования перед Чемпионатом Мира, но и для отбора в команду. Так как в Чемпионате Мира по легкой атлетике смогут участвовать спортсмены, занявшие первые два места и выполняющие нормативы", – сообщил Балахничев.

Чемпионат будет проходить на Большой спортивной арене. Состав участников предполагается очень сильный.

По словам Балахничева, если будут установлены рекорды, то они будут засчитаны. Однако условия таковы, что рекордные результаты необходимо показывать на чемпионате мира, чтобы добиваться первых мест там.

Он отметил, что победители Универсиады в Казани освобождены от данного отбора и будут включены в состав команды на Чемпионат Мира автоматически.

Соревнования продлятся до 25 июля. Торжественное закрытие состоится в четверг в 20:30.

Вход свободный по пригласительным билетам, которые можно взять в кассах.