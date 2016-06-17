Форма поиска по сайту

17 июня 2016, 17:08

Российским легкоатлетам запретили участвовать в Олимпийских играх

Фото: AP/ТАСС/Lionel Cironneau

Сборная России по легкой атлетике не может принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Соответствующее решение на заседании в пятницу в Вене принял Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил в Twitter журналист британского издания Guardian Оуэн Гибсон.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в ОИ-2016.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.

Допинговый скандал
