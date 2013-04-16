На чемпионате по легкой атлетике в Москве усилят меры безопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

На чемпионате мира по легкой атлетике в Москве усилят меры безопасности после взрывов в Бостоне. По словам главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, организаторы соревнований сделают выводы из трагедии, произошедшей во время марафона.

"Нужно сделать серьезные выводы. Террористы выбирают не какие-то цели, а наиболее незащищенные пространства со стороны силовых структур. А спортивные мероприятия, которые проводятся на улице, наиболее сложно защитить", - приводит слова Валентина Балахничева агентство Р-спорт.

Напомним, 15 апреля в США во время финиша Бостонского марафона произошел двойной взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека. Число пострадавших - более 140. Состояние 17 человек оценивается как критическое, 25 - как тяжелое.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа на Большой спортивной арене "Лужников", которую затем реконструируют для приема матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.