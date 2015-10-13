LIVE: чемпионка мира по бегу учит не сдаваться и защищать честь своей страны

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

18 октября в ресторане "Шотландская клетка" лекторий "Тактики и практики" проведет встречу с профессиональной спортсменкой, двукратной призеркой Олимпийских игр и многократной чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта Олесей Зыкиной. Темой вечера станет легкая атлетика и бег.

Олеся бегает на 400 метров. Девушка имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, которой удостоилась за вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

На встрече бегунья расскажет о своей профессии, ежедневных тренировках и поддержании тела в идеальной форме. Слушатели также узнают, каково это – участвовать в Олимпиаде и чувствовать ответственность за честь своей страны. Кстати, мы недавно рассказывали, как человеческое сердце и другие органы справляются с нагрузками во время марафона.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.