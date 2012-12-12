Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря 2012, 11:53

Спорт

Москва готова к Чемпионату мира по легкой атлетике 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва почти полностью готова к принятию Чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Об этом было заявлено в среду на заседании Московской городской думы.

"На 90% подготовка к чемпионату уже закончена", - подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев.

По его словам, в "Лужниках", где будут проходить соревнования уже полностью заменено покрытие.

Чемпионат мира по легкой атлетике будет проходить в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. Это третье по значимости соревнование после Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу.

По словам депутатов, только на финал чемпионата по легкой атлетике заявлено 100 тысяч зрителей.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
легкая атлетика чемпионат мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика