Москва готова к Чемпионату мира по легкой атлетике 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва почти полностью готова к принятию Чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Об этом было заявлено в среду на заседании Московской городской думы.

"На 90% подготовка к чемпионату уже закончена", - подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев.

По его словам, в "Лужниках", где будут проходить соревнования уже полностью заменено покрытие.

Чемпионат мира по легкой атлетике будет проходить в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. Это третье по значимости соревнование после Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу.

По словам депутатов, только на финал чемпионата по легкой атлетике заявлено 100 тысяч зрителей.