В организации ЧМ по легкой атлетике примут участие 3500 волонтеров

На портале "Мосволонтер" зарегистрировались 4000 человек

В августе Москва впервые будет принимать летний чемпионат мира по легкой атлетике. К участию в таком масштабном событии столичные власти привлекли 3500 волонтеров, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" замглавы департамента семейной и молодежной политики Владимир Филиппов.

"Этот чемпионат входит в тройку самых глобальных мировых событий. В организации будут задействованы 3500 волонтеров. Они будут лицом не только Москвы, но и всей России", – отметил Филиппов.

Ребятам будут компенсированы затраты на форму, проезд на общественном транспорте и питание. Но главная мотивация – возможность установить личные контакты и научиться работать в команде.

Чтобы стать волонтером, нужно зайти на сайт mosvolonter.ru и заполнить анкету. На данный момент на портале зарегистрированы более 4000 человек. Кандидат в волонтеры должен быть совершеннолетним и находиться на территории РФ на законном основании.

"Требования к волонтерам базовые – коммуникабельность, стрессоустойчивость и командность. Из этих 3500 человек 1700 должны знать разговорный английский язык", – отметилт Филиппов.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа на Большой спортивной арене "Лужников", которую затем реконструируют для приема матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.