В Лужниках завершился чемпионат Москвы по легкой атлетике

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

3 и 4 июля в спорткомплексе "Лужники" прошел чемпионат Москвы по легкой атлетике. В соревнованиях определились атлеты, которые выступят на первенстве страны.

Несмотря на жаркую погоду и тот факт, что состязаться пришлось под палящим солнцем, спортсмены продемонстрировали недюжинную волю к победе и желание порадовать зрителей хорошими результатами. Кстати, болельщиков пришло немало - особенно много зрителей наблюдало за соревнованиями по бегу.

За атлетов переживали не только зрители на трибунах, но и тренеры, которые эмоционально реагировали на выступление своих подопечных.

Отметим, что для участия в чемпионате заявились такие звезды, как олимпийские чемпионы Мария Савинова, выигравшая в Лондоне золото в забеге на 800 метров, и Юрий Борзаковский.

В Лужниках проходит чемпионат Москвы по легкой атлетике

Лучшие атлеты Москвы по итогам чемпионата выступят на первенстве страны, которое пройдет в Москве с 22 по 25 июля в "Лужниках".

Чемпионат России, в свою очередь, является отборочным этапом для формирования сборной страны, которая выступит на мировом первенстве по легкой атлетике, которое пройдет в Москве с 10 по 18 августа этого года.

Москвичи будут представлены во всех видах легкоатлетической программы на чемпионате страны, кроме метания молота. Столичные спортсмены выступят на чемпионате России в беге на различные дистанции, в том числе с препятствиями, прыжках в высоту, длину и шестом, тройном прыжке, а также в метании копья, диска и толкании ядра.