Легкоатлет Усэйн Болт намерен завершить карьеру в 2017 году

Усэйн Болт (в центре). Фото: ИТАР-ТАСС

Легкоатлет Усэйн Болт заявил, что Чемпионат мира 2017 станет для него последним. Затем ямайский спринтер намерен завершить карьеру.

Ранее спортсмен заявлял, что уйдет из спорта после Олимпийских игр 2016.

"Я говорил, что хотел бы уйти после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но меня уверяют, что я должен выступить на Чемпионате мира 2017. Думаю, я сделаю это. Турнир станет моим заключительным чемпионатом", - цитирует спортсмена цитирует агентство Reuters.

Усэйн Болт добавил, что, по его мнению, когда ты достигаешь всего, чего хочешь, приходит время уйти.

Болт является шестикратным Олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 (9,58 секунд) и 200 метров (19,19 секунд).