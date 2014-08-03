Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03 августа 2014, 13:04

Легкоатлет Усэйн Болт намерен завершить карьеру в 2017 году

легкая атлетика спортсмены Усэйн Болт

Усэйн Болт (в центре). Фото: ИТАР-ТАСС

Легкоатлет Усэйн Болт заявил, что Чемпионат мира 2017 станет для него последним. Затем ямайский спринтер намерен завершить карьеру.

Ранее спортсмен заявлял, что уйдет из спорта после Олимпийских игр 2016.

Ссылки по теме

"Я говорил, что хотел бы уйти после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но меня уверяют, что я должен выступить на Чемпионате мира 2017. Думаю, я сделаю это. Турнир станет моим заключительным чемпионатом", - цитирует спортсмена цитирует агентство Reuters.

Усэйн Болт добавил, что, по его мнению, когда ты достигаешь всего, чего хочешь, приходит время уйти.

Болт является шестикратным Олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 (9,58 секунд) и 200 метров (19,19 секунд).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать