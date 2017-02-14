Звезды на льду: юбилей Татьяны Тарасовой отпразднуют в "Лужниках"

Для тех, кто любит фигурное катание и яркие шоу

Дата: 17 и 18 февраля в 19:00.

Место: ГЦКЗ "Россия" (ДС "Лужники").

Фото: icetickets.ru

Ради чего идти: Татьяна Тарасова – дочь известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, "отца русского хоккея", за свою профессиональную карьеру подготовила и воспитала рекордное количество Олимпийских чемпионов. Многие из них примут участие в приуроченном к ее юбилею гала-концерте с шутливым названием "7:0. Юбилей в кругу друзей".

В "России" выступят Екатерина Гордеева, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие спортсмены. Гала-концерт срежиссировал чемпион мира и Европы Илья Авербух, а ведущим станет олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Что еще: в гала-концерте примут участие не только спортсмены. Поздравить Татьяну Тарасову придут и деятели культуры – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Екатерина Сканава, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Диана Гурцкая, Хор Турецкого, Зара, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и многие другие.

По случаю будущего юбилея состоялась также пресс-конференция, в которой приняли участие режиссер-постановщик юбилейного шоу "Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0" Илья Авербух, Михаил Куснирович (Bosco di Ciliegi) и фигурист Алексей Ягудин.

Конечно же, юбилей Татьяны Тарасовой невозможно представить без фигурного катания: несмотря на снег и холодную погоду на катке в центре Москвы выступили знаменитые российские олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также Алексей Ягудин.

Ведущий вечера Илья Авербух пообещал, что это только малая часть грандиозного юбилейного шоу, которое ждет всех 17 и 18 февраля в "Лужниках": ради любимого тренера приедут фигуристы со всего мира.

Цена: от 1000 рублей.



Подробности и билеты – по ссылке.