Врачи решили оставить Шумахера в состоянии искусственной комы

Врачи решили оставить Михаэля Шумахера в состоянии искусственной комы

Немецкого автогонщика Михаэля Шумахера медики решили оставить в состоянии искусственной комы, чтобы предотвратить отмирание головного мозга, передает телеканал "Москва 24".

Врачи не заметили улучшений в его состоянии за время выведения из комы - начиная с 29 января - и решили приостановить терапию.

Искусственная кома применяется вместо наркоза, в частности, при нейрохирургических операциях, если другие методы оказались неэффективными.

Напомним, 29 декабря автогонщик получил тяжелую травму на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.

По предварительной информации, спортсмен упал на спуске и ударился головой о скалу, а спустя день впал в кому. От гибели Шумахера спас шлем, который раскололся от удара. Сначала семикратного чемпиона "Формулы-1" доставили в госпиталь в Мутье недалеко от места падения, а затем перевели в больницу в Гренобле.

В гонках "Формула‑1" Шумахер дебютировал в августе 1991 года на Гран‑при Бельгии, а на следующий год завоевал свой первый Гран‑при. Первый титул чемпиона мира Шумахер получил в 1994 году.