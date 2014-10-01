Унылая пора: Как победить осеннюю депрессию

Иллюстрация: Ольга Денисова

Настенный календарь становится все тоньше, в мусорную корзину закончили лететь листки сентября. Это время похолодания, длинных ночей и осенней депрессии. Как справиться с этим недугом - в материале M24.ru.

"Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами", "Московская осень, московская осень. Темнеет так рано, темно уже в восемь". Российские музыканты сочинили огромное количество песен, посвященных этому красивому времени года, когда "лист золотой" падает "всей пятерней в траву". Поэты воспевают осень в пылких стихах, кинорежиссеры снимают драмы, а рядовые граждане нашей огромной страны тоже отмечают приход осени по-своему. Кто-то радуется, а кто-то, наоборот, впадает в осеннюю депрессию.

Среди тысяч заболеваний "на нервной почве", которым подвержено человечество, осенняя депрессия стоит особняком. Этот коварный недуг может наблюдаться у школьника и домохозяйки, топ-менеджера транснациональной компании и обычного рабочего автомобильного завода. Осеннюю тоску порой испытывают даже такие несентиментальные люди, как сотрудники полиции и пожарные.

Мнение читателя Каждую осень у меня обязательно портится настроение. Это пошло с детства, наверное, с того момента, когда в сентябре надо было идти в школу, заканчивались летние каникулы. Снова приходилось делать домашние задания, слушать учителей. Дальше уже работа, которая тоже, как правило, начиналась в сентябре после августовского отпуска. Да и сама природа, ее увядание, тоже нагоняет тоску. Осенью я обычно становлюсь угрюмым, раздражительным, неразговорчивым. А самый нелюбимый месяц в году у меня ноябрь. Постоянно дождливо, слякотно. Даже природа как будто оплакивает ушедшее лето и теплые деньки.

Что же все-таки такое - эта осенняя депрессия? Если говорить по-научному, то это разновидность сезонного депрессивного расстройства. Бывает и зимняя депрессия, и весенняя, и даже летняя. Но все они далеко не так распространены, как их осенний собрат по медицинскому справочнику.

Если с наступлением осени вас больше не тянет слушать любимые радостные песни, вы не впадаете в восторг от зажигательной "Don't Stop Me Now" от Queen, не улыбаетесь шуткам Ивана Васильевича Бунши в незабвенной комедии Гайдая и постоянно грустите, возможно, у вас осенняя депрессия. В таком состоянии человеку гораздо труднее себя контролировать, а отрицательные мысли и эмоции усугубляют состояние и приводят к более серьезным нервным расстройствам.

Иллюстрация: Ольга Денисова





Как и любое депрессивное расстройство, осенняя депрессия имеет многофакторную природу. Прежде всего, поскольку речь идет, прежде всего, об осенне-зимнем периоде, то мы говорим, чаще всего, о недостатке света. Под действием солнечных лучей в организме человека вырабатывается масса различных биологически активных веществ. Чаще всего говорят о мелатонине, именно его недостаток, в основном, становится причиной развития депрессивных расстройств. В последние годы получено много интересных данных об участии в провокации депрессии дефицита витамина D (также вырабатывающегося под действием солнечных лучей). Пожалуй, именно мелатонин и витамин D наиболее изучены при осенних депрессиях. Но помимо этих моментов есть еще один - это хронический стрессовый фактор. Осень - это период, когда взрослые возвращаются на работу, а школьники и студенты приступают к учебе. Очень часто депрессия возникает под воздействием неразрешенных психотравмирующих факторов, которые возникают или возобновляются осенью. Накопление напряженности и усталости может перерасти в выраженную депрессию с отсутствием желаний, побуждений, стабильной тоской, нарушением сна и аппетита. На сегодняшний день роль хронических стрессовых факторов в развитии депрессии доказана и очевидна.

Дмитрий Вельтищев заведующий отделом стрессовых расстройств Московского института психиатрии

Дмитрий Вельтищев заведующий отделом стрессовых расстройств Московского института психиатрии

Вот так и возникает депрессия - унылые школьники с букетами цветов понуро идут на торжественную линейку, грустные загорелые работники офисов снова ставят себе статусы о том, как прекрасно они отдохнули в июле-августе и как неохота все-таки возвращаться в мир актов приемки и накладных.

Мнение читателя Осень для меня -это покой и умиротворение, но вместе с тем - грусть и опустошенность. В это время года постоянно хочется тепла и как никогда резко ощущаешь собственное одиночество в толпе. Осенью всегда хочется горячего кофе, не выходить из-за столика в кафе и не спешить никуда, а просто смотреть в окно на моросящее серое небо и толпы людей под зонтиками, которые спешат к метро.

Разумеется, возникает важный вопрос, как же одолеть осеннюю депрессию, не дать тоске и скуке воцариться в душе?



Иллюстрация: Ольга Денисова

Для разных людей рецепт будет различным. Для одних, хороший способ избежать осеннюю депрессию - отложить работу и поехать на юг, к солнцу. Для других – погрузиться в интенсивную и интересную работу, так же не забывая об отдыхе. Но это зачастую нереально. Таким образом, лучше всего просто соблюдать режим труда и отдыха, разрешить накопившиеся проблемы, избегать конфликтных ситуаций, по возможности побольше бывать на воздухе и проводить выходные на даче. Не так давно появилось несколько хорошо обоснованных статей, что избежать осенней депрессии можно с помощью изменения питания, в частности, более частого употребления рыбы. Ведь витамин D содержится в рыбьем жире. Недостаток потребления рыбы считается некоторыми исследователями одной из причин возникновения депрессии. В Японии, например, довольно редко страдают осенней депрессией. Ну и учтите, мы выходим на работу и начинаем питаться по-простому, практически без витаминов. И это после регулярного питания на отдыхе и летних овощей и фруктов! Это тоже один из факторов возникновения депрессии. Проблему необходимо решать комплексно. Больше времени посвящайте семье, правильно питайтесь, не откладывайте решение конфликтных ситуаций. Если депрессия уже началась, то сейчас существует большое количество антидепрессантов, которые повышают уровень мелатонина. И витамин D тоже вполне доступен. Но все же, необходимо проконсультироваться с врачом-психиатром. Сейчас совершенно не проблема найти опытных психиатров, которые комплексно занимаются депрессивными расстройствами в зависимости от ваших особенностей.

Дмитрий Вельтищев заведующий отделом стрессовых расстройств Московского института психиатрии

Дмитрий Вельтищев заведующий отделом стрессовых расстройств Московского института психиатрии

Одна хорошая вещь в осенней депрессии все же существует. Она, как и все плохое, не длится вечно. Осенняя депрессия, начавшись в сентябре, к зиме уже полностью исчезает. Конечно, у многих людей сугробы и морозы тоже не вызывают восторга, но это уже не осенняя депрессия.

В осенний период не стоит забывать про позитивный настрой. Смотрите побольше комедий, общайтесь с теми, кто всегда поднимает вам настроение. Смех - очень сильное оружие против депрессии, он тормозит выработку гормонов стресса - адреналина и кортизола.

А человеку чувственному, который считает, что осенью природа умирает, следует просто подумать о том, что весной она снова оживет и круговорот времен года - это бессмертие природы.



Как когда-то писал Козьма Прутков: "Вянет лист. Проходит лето. Иней серебрится... Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится! Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится".

Василий Макагонов