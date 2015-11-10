Московская лаборатория направит все допинг-пробы на повторный анализ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Антидопинговый центр в Москве согласился направить все свои допинг-пробы на повторный анализ, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Григория Родченкова.

"Все пробы, которыми мы располагаем, будут переданы в другие лаборатории для повторного анализа. В какие точно лаборатории – мне не известно", – сказал Родченков.

Он добавил, что работа центра будет возобновлена при выполнении ряда требований.

"Лицензию у лаборатории никто не отзывал, пока есть только решение о приостановлении ее работы на время выяснения всех обстоятельств дела. Теперь лаборатория должна выполнить определенные требования. Если она их выполнит, то ее работа будет возобновлена", – пояснил он.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отозвало лицензию у московской антидопинговой лаборатории. Отстранение лаборатории продлится как минимум шесть месяцев.

Накануне WADA представило доклад о применении допинга в России.

Из документа следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.

Кроме того, комиссия обвинила министра спорта Виталия Мутко в манипулировании допинг-пробами спортсменов. В отчете комиссии отмечается, что Мутко отдавал указания по работе с пробами. 22 сентября министр спорта дал показания, в которых отрицал свою причастность к манипулированию.