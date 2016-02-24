Музей обороны Москвы проведет квесты на городских улицах

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Музей обороны Москвы, расположенный в Тропарево-Никулино, проведет тематические аудиоэкскурсии и квесты на улицах и площадях столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, сотрудники музея придумали такую акцию, так как невозможно рассказать обо всех аспектах обороны города в 1941–1942 годах, находясь в закрытом помещении.

"Попробуйте, например, объяснить молодым людям, как удалось "спрятать" от вражеских бомбардировщиков Московский Кремль, Большой театр и другие культурные ценности столицы. А как использовались во время войны станции метрополитена? Где проходили рубежи обороны города и какие инженерные сооружения возводились в укрепрайонах? К тому же, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", – говорится в сообщении.

Аудиоэкскурсии и квесты разработаны на базе сервиса izi.TRAVEL. Нужно лишь установить их на свой планшет или смартфон, а затем выбрать приглянувшийся маршрут.

Напомним, интернет-экскурсии в 2015 году появились на сайте Московского планетария. Там разместили видео-панорамы всех помещений музея. Пользователи могут виртуально посетить большой звездный зал, музей Урании и интерактивный музей "Лунариум".

Необычные экскурсии планировал запустить столичный комитет по туризму. Специалисты ведомства хотели разработать для зон Москвы медиагиды.

С их помощью туристы смогли бы услышать голос Окуджавы на Арбате и Станиславского в Камергерском переулке. Для каждой зоны предполагалось подобрать свою знаменитость.