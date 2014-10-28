Змея забралась в квартиру в центре Москвы

Фото: ТАСС/ Владимир Зинин

В квартиру в центре Москвы пробралась живая змея, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Нам поступило сообщение об обнаружении змеи в туалете квартиры, расположенной по адресу: Большой Головин переулок, дом 14. В 15.21 она была поймана спасателями", - рассказали в ведомстве. В МЧС не уточнили, каким образом змее удалось попасть в квартиру.

В настоящий момент рептилия находится в зоопарке.

Напомним, в начале сентября полицейские обнаружили и спасли на юге столицы змею - маисового полоза. Стражи порядка обнаружили подозрительную коробку во время патрулирования района Южное Чертаново. Заглянув внутрь, полицейские обнаружили змею необычной окраски.

Позднее коробочку с пресмыкающимся передали сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты установили что порода змеи - маисовый полоз. Обитает этот вид в Северной Америке.

Как предположили сыщики, экзотического друга оставил на улице безответственный хозяин. При этом он выбрал многолюдное место, вероятно, в надежде, что змея сможет быстро обрести нового хозяина.

А в августе столичный житель обнаружил у себя в ванной питона и сдал его спасателям. Инцидент произошел на улице Нижняя Первомайская. Хозяин квартиры сумел самостоятельно поместить змею в кастрюлю, а чтобы рептилия не уползла, перевязал посуду проволокой, после чего вызвал спасателей.

Кроме того, 2 июля столичные спасатели отловили полутораметровую змею, обнаруженную ночью жителями одной из квартир в Зеленограде. Рептилию пришлось умертвить.