Квадратные метры жулья: как работают квартирные рейдеры

Вы обладатель столичной "трешки" и у вас есть жилищные споры с родственниками? Будьте готовы к возможному знакомству с квартирными рейдерами! При этом учтите, они не позвонят вам в дверь и не попросят разрешения войти – они откроют ее сами своими ключами. Уже завтра они не пустят вас в ванную, повесят замок на кухне, а в вашей спальне поставят лоток для своей овчарки. От отчаяния вы обратитесь в полицию, но у "захватчиков" на руках будут все документы на право проживания в вашей квартире. Обозреватель M24.ru Игорь Швыткин рассказывает о том, кто такие квартирные рейдеры и как с ними бороться.

История Ольги Николаевой из Бирюлева шокирует и наглядно показывает, что между любовью и ненавистью может оказаться тот самый роковой шаг, способный довести мать пятилетней девочки до желания свести счеты с жизнью.

После шести лет неудачного брака с издевательствами и унижениями Ольга решила развестись с мужем. В отместку мужчина втайне продал свою долю в их общей квартире и съехал жить к матери. Ольга было вздохнула, но однажды на пороге появились неизвестные гости крепкого телосложения. Ольга им не открыла. Тогда она услышала, как в замочной скважине зашевелился ключ. Она закрылась на задвижку. Через мгновение на лестничной площадке заурчало сверло, а дверные петли завыли от скрежета болгарки. Вскоре дверь рухнула на ламинат в коридоре. Ни плач маленькой девочки, ни трясущаяся от страха женщина, тщетно пытавшаяся сообщить в полицию о происходящем, — ничего не смущало людей агрессивной наружности.

Неизвестные показали Ольге документы на право собственности доли в ее квартире. Ей предложили договориться "по-хорошему": продать квартиру и разделить деньги пополам с мужем. Еще был вариант: Она должна съехать, продав новым хозяевам свою часть квартиры по очень выгодной для них цене. Если Ольга не согласится, то ей пообещали большие неприятности, связанные с жизнью и здоровьем несовершеннолетней дочери. С тем непрошеные гости и ушли.

Долевая собственность была узаконена в 1994 году. Согласно Гражданскому кодексу, с этого момента доли стали покупать, продавать, дарить и завещать. Те, кто вовремя смекнул о возможности хорошего заработка, проворачивая долевые сделки, стали называться квартирными рейдерами. Однако они занимались не только захватом квартир, но и торговали пропиской. В целом же скупка квартирных долей – это наиболее удобный и простой способ завладеть чужой жилплощадью.

По закону один из сособственников жилья имеет преимущественное право покупки остальных долей. Но зачастую другой собственник действует втихомолку и самостоятельно. Он просто продает свою долю, при этом оформляет сделку как безвозмездную, путем дарения. Так на вашем пороге появляется чужой человек, но с ключами и документами на вашу квартиру. По словам юристов, сотрудники органов дознания, Следственного комитета, прокуратуры, полиции крайне неохотно возбуждают уголовные дела в отношении людей, имеющих право собственности на то или иное жилье.



Ольга долго не могла прийти в себя. Она не могла поверить, что так может поступить ее бывший возлюбленный и отец их единственной дочери. И все же подобные визиты неизвестных стали постоянными. Во время ее отсутствия в доме пропадали ценные вещи, разбивалась бытовая техника, а квартира оказывалась обесточенной. Взломщики открывали краны в ванной, намеренно заливая соседей. Ольга не успевала менять двери и замки – они постоянно выламывались, и на пороге вновь появлялись люди с болгаркой в руках. Однажды Ольга застигла негодяев в квартире, но они избили ее и ретировались.

Казалось бы, несмотря на очевидные доказательства происходившего хулиганства с проникновением в жилище и порчей чужого имущества, сотрудники полиции были бессильны. Каждый раз взломщики предъявляли им свидетельство о праве собственности, ссылались на внутренний неразрешенный семейный конфликт и провожали полицейских. Заявления, написанные Ольгой в различные инстанции, тоже не приносили результатов.

Надломленная проблемами, Ольга однажды вышла на балкон с мыслью о смерти. И только увидев дочь, игравшую с подружками у подъезда, решила отказаться от этого рокового шага. Вскоре Ольга была вынуждена пойти на унизительную сделку с рейдерами и съехать из квартиры.

Квартирную долю никак нельзя привязать к конкретной площади или жилым метрам в квартире. Собственнику жилья может принадлежать любая часть общей собственности. Определить, где именно находится доля – в ванной, коридоре или каком-то другом месте квартиры, невозможно. Это не указывается ни в одном документе. Доля – понятие виртуальное, а вот проблемы с ней могут возникать вполне реальные. Ведь каждый собственник доли вправе распоряжаться ей, как ему заблагорассудится: продать или просто подарить, завещать, наконец. Всем этим умело пользуются мошенники.

Квартирную долю никак нельзя привязать к конкретной площади или жилым метрам в квартире. Собственнику жилья может принадлежать любая часть общей собственности. Определить, где именно находится доля – в ванной, коридоре или каком-то другом месте квартиры, невозможно. Это не указывается ни в одном документе. Доля – понятие виртуальное, а вот проблемы с ней могут возникать вполне реальные. Ведь каждый собственник доли вправе распоряжаться ей, как ему заблагорассудится: продать или просто подарить, завещать, наконец. Всем этим умело пользуются мошенники.

Казалось бы, наличие у человека документов, подтверждающих право управления общей недвижимостью, не позволяет ему вламываться в вашу квартиру, ну, например, при помощи все той же болгарки. Однако надо признать, что порча теперь уже общего имущества не будет считаться уголовным преступлением. Когда кто-то уже получил право собственности в вашей квартире, то тут уже ничего не поделаешь, а потому необходимо как-то мирно договариваться с соседями, ведь они отныне такие же полноправные жильцы, как и вы.

Игорь Лосев юрист

Игорь Лосев юрист Казалось бы, наличие у человека документов, подтверждающих право управления общей недвижимостью, не позволяет ему вламываться в вашу квартиру, ну, например, при помощи все той же болгарки. Однако надо признать, что порча теперь уже общего имущества не будет считаться уголовным преступлением. Когда кто-то уже получил право собственности в вашей квартире, то тут уже ничего не поделаешь, а потому необходимо как-то мирно договариваться с соседями, ведь они отныне такие же полноправные жильцы, как и вы.

И все же если дело дошло до рукоприкладства, до насилия и угроз физической расправой, как в истории с Ольгой Николаевой, то лучше всего заранее установить видеокамеры не только на площадке, но и в квартире.

Заблаговременно письменно сообщите о вероломных визитах непрошеных гостей в полицию. В заявлении укажите на угрозы и применение против вас физической силы (если такое имело место быть). Если у нападающих нет и вовсе никаких документов на вашу квартиру, то сообщайте полицейским, что неизвестные пытаются незаконного проникнуть в ваше жилище вопреки воле проживающих.

Если вашей доле в квартире грозит опасность извне, если вам обещают устроить адскую жизнь в собственном доме – немедленно обратитесь к юристам, срочно наймите адвоката.

Напишите заявление в Государственную регистрационную палату о приостановлении всех сделок с вашей недвижимостью.

Если в качестве противоборствующей стороны выступают ваши родственники, все же попробуйте найти с ними общий язык. В подобных ситуациях необходимо использовать любой шанс и обороняться всеми имеющимися средствами, ведь ваш дом – ваша крепость!